Додон настроен решительно перекроить политическую систему Молдовы

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

Игорь Додон в ходе второго президентского срока хочет сделать Молдову президентской республикой.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции со своими подписчиками в «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предлагал, что нужно поменять конституцию и переходить на президентскую форму правления либо парламентско-президентскую. Я не хочу полномочий для себя, потому что, я думаю, что мы выиграем эти выборы, и это будет последний мандат в моей жизни, потому что больше нельзя. Но эту проблему нужно решать», – сказал Додон.

Он не хочет, чтобы его преемник попал в такую же ситуацию, как он сам, в начале перового срока. Напомним, конституционный суд Молдовы несколько раз временно отстранял Додона от исполнения президентских обязанностей, чтобы дать возможность парламенту принять решения в интересах криминального олигарха Влада Плахотнюка.

«Мы выбираем президента, давайте дадим ему полномочия хоть какие-то – и будем с него требовать. Пусть он сможет поставить вопрос жестко перед парламентом по некоторым принципиальным позициям.

А не так, что появляется какой-то олигарх, покупает депутатов в парламенте, и когда ему президент не нравится, он снимает его с должности на 5 минут. Я думаю, что мы выйдем с этой инициативой в следующем году», – сказал Додон.