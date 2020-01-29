Додон научит Зеленского сидеть на четырёх стульях, если тот попросит

29.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон выступил сегодня в Парламентской ассамблее совета Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Делегат от России депутат Госдумы коммунист Леонид Калашников спросил молдавского президента, не хочет ли тот научить своих соседей взвешенной внешней политике, которая у самого Додона так прекрасно получается.

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«Брать ли кому-то с нас пример? Независимые страны принимают, исходя из своих национальных интересов, решение, как двигаться дальше.

Молдова, как и другие республики бывшего СССР, имеет ряд особенностей. Общество разделено: 50% хочет европейской интеграции, 50% – сближения с Россией.

Я сторонник взвешенной внешней политики, потому что любая попытка сделать выбор раскалывает общество. Я не хочу, чтобы мы дружили с кем-то против кого-то. Для маленьких стран это очень тяжело, потому что большие страны пытаются затянуть маленькие на свою сторону против своего геополитического противника. От этого Молдова ничего не выиграет.

Только нейтральный статус сможет удержать нашу страну, чтобы она не рассыпалась. С другой стороны, это единственный залог решения приднестровской проблемы. Она непростая, но ближе к разрешению по сравнению с другими замороженными конфликтами. Если это интересно нашим соседям, мы можем поделиться опытом», – сказал Додон.

В своей речи в ПАСЕ он разъяснил, что сбалансированный внешнеполитический курс предполагает эффективное внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление и развитие «стратегического партнерства с Российской Федерацией, Румынией, Украиной, США и Турцией».

«Мы поддерживаем идею создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Мне бы хотелось, чтобы Молдову больше не считали пророссийской, проевропейской, проамериканской или прорумынской. У нас есть граждане, которые могут поддерживать одновременно все эти направления либо ни одно», – сказал Додон.