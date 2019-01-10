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10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Молдова, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Додон нажаловался Медведеву в твиттере на санкции против Украины

Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров из Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Текст письма президент Молдовы опубликовал на своей странице в Twitter, отметив в сообщении официальный аккаунт премьер-министра России.

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По слова Додона, постановление, подписанное Медведевым в конце декабря, «создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков».

«Прошу Вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины», — написал в заключении Додон.

Постановление правительства России, на которое ссылается Додон, Дмитрий Медведев подписал 29 декабря. Документ предусматривает ограничения на импорт целого ряда категорий товаров, которые производятся в Украине или поставляются в Россию транзитом через украинскую территорию.

Среди категорий, попавших под ограничения — продовольственные товары, ряд наименований сельскохозяйственного и промышленного оборудования, некоторые виды сырья, бытовой химии и предметов гигиены.

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