Додон не готов прямо сейчас вернуть российские телеканалы в Молдавию

04.07.2019, Москва, Елена Острякова

Чтобы восстановить в Молдавии трансляцию российских телеканалов в полном объеме, необходимо внести законодательные изменения в национальный Кодекс о телевидении и радио.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно будет внести изменения в Кодекс. Это касается не только российских телеканалов, но и других, у которых тоже проблемы. Там добавили некоторые условия, которые выгодны только холдингу Плахотнюка. Все это будем рассматривать и при необходимости внесем изменения», – сказал Додон.

Ранее премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что не собирается отменять решения о запрете новостных программ российских телеканалов, поскольку намерена «бороться с пропагандой».

В Молдавии с 12 февраля 2018 года вступил в силу принятый парламентом страны закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Инициаторы из контролируемой бежавшим из страны олигарха Владом Плахотнюком Демократической партии Молдовы (ДПМ) открыто называли его актом «противодействия российской пропаганде».