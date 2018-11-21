Додон не хочет вывода российских миротворцев

21.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Основой безопасности Молдовы является ее нейтральный статус, но российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье.

Об этом, выступая в Госдуме РФ, заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое несбалансированное действие и попытка отхода Республики Молдова в сторону от своего нейтрального статуса могут привести к серьезной дестабилизации в стране и на десятилетия вперед оставить Молдову в зоне постоянного риска. Прежде всего, в отношении национальной и региональной безопасности. По всем опросам общественного мнения подавляющее большинство граждан республики категорически против того, чтобы Молдова потеряла свой нейтралитет и вошла в НАТО», – заявил Додон.

Также он подчеркнул, что российские миротворцы – это залог спокойствия на территории Приднестровья.

«Как бы ни изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир над Днестром был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции. Это позиция большинства граждан Республики Молдова. Убежден, что пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности в постконфликтный период, говорить о свертывании действующей миротворческой операции может лишь популист или умышленный провокатор, цель которого – дестабилизация ситуации в Республике Молдова и во всем регионе», – заявил Додон.