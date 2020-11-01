02.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Молдова, Политика
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Додон не смог победить в один тур – оппозиция готовит Майдан в Кишинёве


Явка на выборах президента Молдовы, которые состоялись в воскресенье, составила 42,7%.

Экзит-пулов не проводилось. Их заменил телефонный опрос, проведенный  компанией «Intellect Group» и ассоциацией «SPERO». В нем приняли участие 3 600 человек из Республики Молдова, США, Канады, стран ЕС и России, а также Приднестровья.

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Согласно этому исследованию за действующего Игоря Додона отдали свой голос 40,3% граждан, его главная соперница  Майя Санду набрала 30,4%. На третьем месте – спойлер Додона Ренато Усатый с 12,4%, а на четвертом – ставленница беглого криминального олигарха Илана Шора Виолета Иванов. У нее 7,8%.

Остальные кандидаты, откровенно прозападные, набрали менее 3%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наблюдатели отмечают, что молдаване в Европе выстраивались в очередь, чтобы проголосовать. В тоже время в России и Белоруссии ажиотажа не наблюдалось.


В выборах приняли участие не более 14 тысяч приднестровцев, хотя молдавские паспорта есть более чем у 200 тысяч непризнанной республики. Сторонники  прозападных партий чинили им всяческие препятствия. Однако организованного подвоза людей с левого берега Днестра зафиксировано не было.

Несмотря на это, Санду, как и предполагалось, заявила о массовых нарушениях. Она продолжает готовить почву для протестов «против фальсификаций».

Второй тур выборов состоится 15 ноября.

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