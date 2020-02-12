Додон не выполнил ни одного пророссийского обещания, Приднестровье отказывается возвращаться

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон не выполнил ни одного из тех обещаний, которые он давал своим избирателям и России.

Об этом на коллегии МИД ПМР заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы посоветовал Игорю Додону задуматься об обещаниях, которые он давал России. Это восстановление статуса русского языка как языка межнационального общения, который был ликвидирован в 2018 году. Это возвращение новостных каналов российского телевидения. Это восстановление русскоязычных школ на территории соседнего государства, кои были практически все закрыты. Социалисты-то победили: большинство в парламенте. А где реализация обещаний, которые касаются русскоязычных?» – сказал Красносельский.

Он считает, что гуманитарная политика Молдовы ведет к поглощению ее Румынией.

«Параллельно идет совсем другая история в Молдове. В школе изучается история даже не Румынии, а румын, румынский язык. По большому счету государство идет туда, чью историю изучает, на каком языке говорит. Если бы в Молдове изучалась история Российской Федерации, говорили бы на русском языке, было бы все понятно. А так уже 30 лет изучается история Румынии, и говорят на румынском языке. Сбросьте розовые очки. Путь Бессарабии заказан в Румынию. Это объективный факт, и другого не будет. Вопрос в том: с нами или без нас. Конечно без нас. Нам туда не надо», – сказал Красносельский.

Он предостерег российских политиков от навязывания Приднестровью роли якоря, который удержит Молдову от поглощения Румынией.

«Поэтому, если кто-то пытается увидеть в Приднестровье якорь для невхождения в Румынию, надо думать о другом. Не будет Приднестровье ни якорем, ни гирей, если поколения уже растут с вектором на соседнее государство. То, что пропагандировалось в соседнем государстве, сработало. И работает до сих пор. Нужно сказать правду», – сказал Красносельский.