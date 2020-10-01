Додон обещает молдаванам много российских денег

01.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает получить российский кредит в 200 млн евро до конца текущего года.

Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все помнят, что соглашение о нем было заблокировано безответственными политиками в апреле. Теперь эти же политики признают, что это была ошибка. Российская сторона могла сказать: мы вам дали – вы не приняли, все. Но Владимир Владимирович сказал: раз президент страны обращается с этой просьбой повторно, переговоры по этому вопросу в ближайшее время будут закончены.

Я думаю, что подписание может быть в ближайшие 2-3 недели – до президентских выборов. А ратификация – как парламент соберется. Эти деньги нам нужны. Они есть в бюджете этого года. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы получить эти деньги до конца года», – сказал Додон.

Напомним, 7 мая конституционный суд Молдовы отменил решение парламента страны о кредите в 200 млн евро, который предполагалось взять у России, чтобы покрыть часть дефицита госбюджета.

Проевропейский депутат молдавского парламента Серджиу Литвиненко, выступая в суде, назвал Россию «оккупантом» и заявил, что российский кредит «противоречит ориентации Молдовы на пространство западных ценностей».