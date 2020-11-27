Додон обещает Санду пророссийский Майдан

27.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что может вывести людей на улицы, чтобы не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией после высказываний избранного президента Майи Санду.

Об этом он заявил сегодня во время прямого эфира в своем «фейсбуке», передает rорреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью. Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги «чемодан-вокзал-Россия»… Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир», – заявил Додон.

На прошлой неделе Санду в интервью украинскому изданию «Европейская правда» в очередной раз потребовала вывода российских войск из Приднестровья.