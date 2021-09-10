Додон обвинил Зеленского и Санду в сговоре о блокаде Приднестровья

10.09.2021 16:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Отказ Украины пускать на свою территорию автомобили с приднестровской регистрацией – это совместная с властями Молдовы попытка удушить экономику ПМР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон.

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«Запрет Киева на пересечение украинской границы для автомобилей с приднестровскими номерными знаками – это не что иное, как договоренность между Зеленским и Санду об экономической блокировке Приднестровского региона», – сказал Додон, слова которого приводит «Независимая газета».

По его словам, эти действия направлены на пресечение любой экономической деятельности в приднестровском регионе. Также экс-президент утверждает, что решение Киева о запрете на пересечение украинской границы для приднестровских автомобилей с 1 сентября было согласовано во время встреч между Санду и Зеленским.

«Это игра молдавских властей. С самого начала они договорились с украинцами о том письме, в котором было предложено отложить запрет. Цель состояла в том, чтобы обмануть русских, сказав им, что была предпринята попытка урегулирования конфликта, но украинцы не сдались. Чтобы Киев вышел плохим, а Кишинев – хорошим», – отметил политик.

«Украина находится в конфликте с Россией, и украинцы попытаются создать провокации в Приднестровском регионе», – резюмировал Додон.