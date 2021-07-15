Додон объяснил, почему за его партию слабо голосовали в России и Приднестровье

15.07.2021, Москва, Елена Острякова

Количество молдаван, проживающих в России и проголосовавший на внеочередных парламентских выборах, снизилось вдвое (с 12 до 6 тысяч) по сравнению с прошлыми волеизъявлениями.

Об этом действующий президент Игорь Додон заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, это очень мало. Это не упрек российским властям, потому что они не вмешивались в это, как западные страны – там работал административный ресурс, некоторых даже заставляли голосовать. Но это слабо. На будущее там надо организовать людей, чтоб они вместе были, чтобы был учет. Там нет учета, как е Евросоюзе, где кто находится. Миграционная система в ЕС дает тебе сразу адрес, а в России этого нет. С ними работать очень тяжело. Бегать по стройкам и их находить – это непросто. На будущее нужно очень серьезно работать с ними», – сказал Додон.

Также вдвое меньше жителей Приднестровья, чем рассчитывали молдавские левые, приняли участие в выборах – всего 27 тысяч человек. Додон считает, что на это повлияли попытки властей сократить число избирательных участков и провокации унионистов на границе.

Он признал, что в Приднестровье за блок и социалистов и коммунистов проголосовало всего 62% избирателей, что ниже результата пророссийского региона Молдовы Гагаузии (там левые взяли свыше 80%). При этом 13,6% приднестровцев отдали свои голоса за партию PAS прозападного президент Майи Санду.

«Там всегда был правый электорат. Там есть школы с румынским преподаванием. Я знаю много активистов, которые ратуют за вхождение в Румынию. Эти 13-14% наверное против тех, кто во власти Приднестровья. Даже на прошлых выборах там было 10-20%, которые голосовали за других, не только за «красных»», – сказал Додон.