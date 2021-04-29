Додон окончательно проиграл Молдову Санду

28.04.2021, Москва, Елена Острякова

Прозападный президент Молдовы Майя Санду распустила сегодня своим указом парламент страны и назначила внеочередные выборы на 11 июля.

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверена, что наши граждане сделают правильный выбор и проложат путь для создания развитого и демократического государства, в котором люди смогут жить в мире и процветании. Мы должны как можно скорее положить конец хаосу, в котором нас держал этот парламент», – написала Санду.

Молдавский парламент не повторил «подвиг» Верховной рады Украины, которая в 2006 году некоторое время пыталась не подчиняться аналогичному указу Виктора Ющенко. Лидер Социалистической партии, имеющей самую крупную фракцию, бывший президент Игорь Додон сразу же согласился на досрочные выборы.

«На выборы так на выборы! Мы готовы дать политический бой и доказать, что электорат социалистов надежен, крепок духом и отлично разбирается, кто есть кто во внутренней и внешней политике», – ответил Додон Санду в своем «телеграме».

Возможно, такая покорность обусловлена тем, что за день до разгона с Додоном провел беседу самый влиятельный политик Молдовы – посол США Дерек Хоган. Он и представитель Евросоюза в Кишиневе Петер Михалко проявляли последние месяцы бешенную активность на стороне Санду в ее противостоянии с парламентом.

На самом деле социалисты Додона, заключившие ситуативный союз с фракцией криминального олигарха Илана Шора всячески пытались отсрочить внеочередные выборы. Они ввели в стране чрезвычайное положение из-за пандемии ковида и пытались нейтрализовать контролируемый прозападными силами конституционный суд, отстранив председателя Доминику Маноле. Но ничего не вышло. Маноле устояла, и сегодня КС отменил чрезвычайное положение. Решение бурно приветствовала большая по кишиневским меркам массовка (человек 300) с румынскими флагами.

Не то, чтобы Додон был против досрочных выборов, его электоральные позиции достаточно сильны, однако последние соцопросы показывали небольшой перевес в пользу Санду. Социалисты хотели бы потянуть с выборами до осени, чтобы рейтинг президента просел под грузом нерешенных проблем.

Санду опасный противник. На президентских выборах она показала, что хотя и демонстрирует чистоплюйство, на деле не брезгует грязными методами. Она добилась сокращения избирательных участков в России, ее сторонники физически не допускали на выборы приднестровцев, блокируя границу.

Зато в Европе все участки были открыты, и тамошние власти не обращали внимания на то, что молдавские гастарбайтеры в локдаун толпятся в очередях.

Поэтому у Санду есть все шансы полностью захватить власть в стране и уже не стесняясь проводить политику против российских миротворцев в Приднестровье, русского языка, российских телеканалов.