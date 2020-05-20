Додон определил молдавские выборы как средство от перхоти

20.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон не исключает, что в ближайшее время правящая коалиция в парламенте, уже сократившаяся с 59 до 52 депутатов, окончательно распадется.

Об этом он заявил в эфире Accent TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в ближайшее время еще несколько депутатов уйдут, и не будет стабильного парламентского большинства, тогда мы входим в политический кризис. Я как президент начну переговоры со всеми, кроме группировки, запустившей этот процесс, чтобы мы нашли выход из данной ситуации», – сказал Додон.

Далее он видит два возможных выхода из кризиса. Либо создание нового большинства, в которое не смогут войти члены группы Pro Moldova, якобы перекупавшие депутатов за деньги криминального олигарха Влада Плахотнюка.

Второй вариант, по словам Додона, – досрочные парламентские выборы.

«Как? Совместно с президентскими или после президентских распускаем парламент и делаем выборы. Вся эта перхоть – они просто уйдут. Один раз на всю жизнь мы это разрубили, и тогда уже не будет таких схем», – утверждает Додон.