10.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Конфликт, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Финансы
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Додон отнял у россиянина Кишинёвский аэропорт


Агентство публичной собственности Молдовы уведомило концессионера Международного аэропорта Кишинева компанию Avia Invest о расторжении контракта.

Об этом сегодня в ходе прямого включения заявил молдавский президент Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается кишиневского аэропорта, то позиция государства остается прежней: аэропорт будет возвращен в исключительную собственность государства. Агентство официально обратилось к инвестору с требованием о расторжении контракта.

Повторяю, впервые за все это время есть законные основания для расторжения контракта. Я попрошу коллег из правительства представить подробности», – сказал Игорь Додон.

Напомним, ранее экономический аналитик Кристина Петру заявила, что президент Молдовы хочет передать его «своим российским союзникам в Кремле» – компании «Новапорт».

Примечательно, что 95% акций Avia Invest уже владеет россиянин Андрей Гончаренко. В мае именно он заплатил штраф 1,75 млн евро, наложенный на аэропорт молдавскими властями, хотя еще в феврале грозился продать свои акции, которые приобрел в августе 2019 года у компании Ната Ротшильда NR Investments Ltd.


За два месяца до этого прошлый собственник компании Avia Invest SRL, олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор, бежал из страны.

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