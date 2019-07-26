Додон отобрал российский телеканал у Плахотнюка

26.07.2019, Москва, Елена Острякова

Право на трансляцию российского Первого канала в Молдавии перешло с 1 августа от компании Prime, принадлежащей бежавшему из страны олигарху Владу Плахотнюку, к Accent TV, который связывают с президентом страны Игорем Додоном.

Об этом сообщает сегодня издание Ziarul Național, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя контракт, подписанный Первым каналом с «Prime TV» Плахотнюка не истек, наши источники говорят, что повлияло политическое вмешательство Кремля, который потребовал его расторжения. Координационный совет по телевидению и радио должен будет утвердить соответствующие изменения в ближайшие дни», – пишет издание.

По данным Ziarul Național, около двух месяцев назад Игорь Додон через посредников купил также издание «КП в Молдове». Кроме того, Додону либо его друзьям якобы принадлежит телеканалы Accent TV, NTV Moldova, TNS и газета «Аргументы и факты».

Отметим, что хотя «хозяин Молдовы» Плахотнюк монополизировал право на ретрансляцию российских каналов, он же через подконтрольных депутатов и правительство добился и запрета на трансляцию российских политических программ.

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Президент Молдовы Игорь Додон тогда отказался подписывать закон, но он все равно вступил в силу. Додон обещал вернуться к рассмотрению этого вопроса в парламенте. Однако его временная союзница премьер-министр Майя Санду считает, что Молдавия должна продолжать «бороться с российской пропагандой».