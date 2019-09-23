Додон отрекся от своих слов по Крыму

23.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, куда он вылетел сегодня.

Об этом Додон заявил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, скорее всего, в ООН мы и встретимся. Надеюсь. Мы готовы к этому. Наши команды ведут переговоры, я последние детали не знаю», – заявил молдавский президент.

«Не боитесь, что вам припомнят заявление о том, что Крым российский?», – поинтересовалось издание.

«Надо учитывать позицию руководства Республики Молдова, которая не менялась за последние 28 лет. Мы поддерживаем суверенитет Украины, и все. Идем дальше», – сказал Додон.

Пока Зеленский встречался только с премьером Молдовы Майей Санду. С Додоном он провел телефонный разговор вскоре после своего избрания. Однако после этого украинский президент подвергся критике националистов. Они припомнили, что в ходе своей предвыборной кампании Додон признал российский статус Крыма. Не спасло ситуацию то, что после избрания он взял свои слова обратно.

Додон не оставляет попытки наладить отношения с Зеленским. В день визита в Молдову министра обороны РФ Сергея Шойгу молдавский президент направил украинскому коллеге поздравления по случаю Дня Независимости Украины с заверениями в поддержке «территориальной целостности».