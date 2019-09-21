21.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Додон отверг антироссийский план «Нафтогаза Украины»

Молдова, скорее всего, не будет закачивать газ в украинские газохранилища, чтобы сделать запасы на зиму.

Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент страны Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это элемент страховки в случае, если не будет транзита через Украину. Ждем соглашения между Россией и Украиной. Сигналы идут. Думаю, до середины октября будет понимание,  нужно ли искать альтернативу. Искать сейчас 100 млн долларов, чтобы покупать этот газ, брать кредит, закачивать его на Украину – зачем? Если будет транзит, зачем нам такие схемы?» – сказал Додон.

Он выразил уверенность в том, что транзит газа через территорию Украины сохранится и сообщил, что Молдовагаз уже продлили контракт с «Газпромом».

На днях представительница «Нафтогаза Украины» обвинила Молдову в саботаже плана по срыву транзита российского газа в Европу. Напомним, «Нафтогаз» предлагал Молдове закупить газ на спотовом рынке Европы и закачать в свои газохранилища. Сама Украина готовится закачать в газохранилища 20 млрд кубометров топлива. Уже сейчас газа там на 50% больше, чем нужно Украине зимой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть