Додон отверг антироссийский план «Нафтогаза Украины»

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова, скорее всего, не будет закачивать газ в украинские газохранилища, чтобы сделать запасы на зиму.

Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент страны Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это элемент страховки в случае, если не будет транзита через Украину. Ждем соглашения между Россией и Украиной. Сигналы идут. Думаю, до середины октября будет понимание, нужно ли искать альтернативу. Искать сейчас 100 млн долларов, чтобы покупать этот газ, брать кредит, закачивать его на Украину – зачем? Если будет транзит, зачем нам такие схемы?» – сказал Додон.

Он выразил уверенность в том, что транзит газа через территорию Украины сохранится и сообщил, что Молдовагаз уже продлили контракт с «Газпромом».

На днях представительница «Нафтогаза Украины» обвинила Молдову в саботаже плана по срыву транзита российского газа в Европу. Напомним, «Нафтогаз» предлагал Молдове закупить газ на спотовом рынке Европы и закачать в свои газохранилища. Сама Украина готовится закачать в газохранилища 20 млрд кубометров топлива. Уже сейчас газа там на 50% больше, чем нужно Украине зимой.