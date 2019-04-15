Додон озвучил новую претензию в адрес властей Приднестровья

15.04.2019, Кишинёв, Владимир Гладков

Президент Молдавии Игорь Додон вновь озвучил обвинения в адрес руководства Приднестровья, утверждая, что оно способствовало голосованию на парламентских выборах за кандидатов не от партии Социалистов, а теперь не обеспечивает работу избранных депутатов на территории ПМР.

«…Приднестровцы выбрали двух ребят, причём как они представляют Приднестровье? А мой вопрос «Шерифу» и Красносельскому (Вадиму Николаевичу, президенту ПМР – прим. ред.), которые поспособствовали избранию этих двух депутатов. Они должны их взять, дать им кабинеты, стол в Приднестровье. Они же возили людей для них, «Шериф» платил 20 долларов, чтобы голосовали за Мельника и за Олейника. Так пусть сейчас дают им там кабинет, эти депутаты уже заявили, что они за европейскую интеграцию – пусть дают кабинет, пусть они работают на благо «Шерифа», – сказал Додон в эфире телеканала «RTR Moldova».

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Он добавил, что в случае формирования коалиции с правыми из АКУМ социалисты будут претендовать на должность вице-премьера, курирующего вопрос Приднестровья.

«Почему это направление? Потому что ясно, что мы больше заинтересованы, чтобы было какое-то (сотрудничество – прим. ред.), правым тяжело будет с ними сесть даже за стол переговоров, давайте скажем честно, вот правых представителей, если мы договоримся с блоком АКУМ о чём-то, как они сядут, они же их «сепаратистами» называют?» – сказал Додон.

Напомним, что ранее президент Молдовы выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.Додон отказал Приднестровью в перспективе самостоятельного существования.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Экс-замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников ранее объяснял, что обмен публичными претензиями между Тирасполем и Кишиневом связан с тем, что социалисты Додона являются угрозой для приднестровской независимости.

По словам эксперта, Додон и социалисты – это единственная политическая сила в Молдове, которая рассматривает Приднестровье как свой электоральный ресурс, а потому не боится инкорпорации приднестровского общества в молдавское.

«Социалисты понимают, что пророссийские настроения приднестровцев делают их потенциальными избирателями ПСРМ… Игорь Додон и ПСРМ приложат все усилия, чтобы к следующему выборному циклу на участки для голосования явились не 37 тысяч приднестровцев, как было в феврале этого года, а 300 тысяч. Добиться этого можно только путем аннексии Приднестровья по итогам переговорного процесса…

Президент Красносельский совершенно прав, когда говорит о формировании в Приднестровье общности, которая не представляет себя в Молдове. Включение Приднестровья в состав Молдовы, как это видят, например, в ОБСЕ, чревато социальным взрывом и новым гражданским расколом, но уже в рамках всей Молдовы.

По последним опросам, которые, кстати, проводились западными структурами, в Молдове растет поляризация общества: уже больше 22% населения не против объединения с Румынией, при этом среди этих 22% больше половины – это молодые люди. Интересно, что еще 33% не против объединения Молдовы с Россией, но среди них преобладают люди зрелого возраста.

В Приднестровье же совершенно другие настроения среди молодежи. Почти 53% молодых людей определяют свою идентичность именно как российскую, еще 31% – как приднестровскую. Как смогут уживаться в рамках одного пространства российская и румынская идентичности?» – пояснял Шорников.