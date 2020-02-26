Додон получит поддержку Москвы, несмотря на конфликт с Приднестровьем

26.02.2020, Москва, Елена Острякова

Россия, судя по информации молдавских властей, готова поддержать Игоря Додона на предстоящих в Молдове в конце года президентских выборах как своим авторитетом, так и деньгами.

Премьер-министр страны Ион Кику заявил в эфире Четвертого телеканала, что Россия готова предоставить Молдове кредит на 500 млн долларов сроком на 10 лет под 2%.

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«Мы возьмем эти деньги в рассрочку, в зависимости от нашей способности их освоить. В 2020 году, как мы подсчитали, нам нужно 200 миллионов долларов. Мы получим эти деньги именно тогда, когда они нам будут нужны – в конце марта. До тех пор они нам не нужны», – сказал Кику.

По его словам, на следующей неделе состоится подписание соглашения, которое будет представлено позже в парламенте, ратифицировано и после этого Республика Молдова сможет получить деньги. Кику подчеркнул, что деньги будут направлены исключительно на инфраструктуру, и все будет прозрачно.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что до середины лета в республику могут приехать с официальным визитом президент России Владимир Путин или российский премьер Михаил Мишустин.

Додон отметил, что ранее он лично пригласил Путина в Молдову, премьер Ион Кику направил соответствующее приглашение Мишустину. Также, по его словам, молдавская сторона получила подтверждение, что в мае в республику приедет глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Молдавский политолог Сергей Чебан считает, что Игорь Додон, «позиционирующий себя в качестве лояльного Москве политика, проводит совершенно обратную линию, которая вряд ли соотносится с российскими интересами в регионе».

Это в частности касается молдавской политики в отношении Приднестровья. Только в этом году Кишиневом было инициировано сразу два кризиса: транспортный – на границе с Украиной и банковский, связанный с отказом молдавских банков принимать платежи в своей же национальной валюте из ПМР.

«Наблюдаемое последние месяцы управляемое охлаждение отношений Кишинева и Тирасполя, по всей видимости, является демонстративным жестом Вашингтона в сторону Кремля относительно того, в чьих руках находятся реальные рычаги влияния на региональные процессы, включая приднестровское урегулирование», – написал Чебан на сайте Regional Trends Analitics.

Он предрекает, что в этом году состоится «решительная схватка Москвы и Вашингтона» за доминирование как в Молдове, так и в Приднестровье.