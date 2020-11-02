Додон поплатился за многовекторность

02.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Провал Игоря Додона в первом туре президентских выборов – закономерный итог его игры в многовекторность, когда пророссийские обещания на деле оборачивались ничем, зато в Молдове укрепляли свои позиции западные НКО, обрабатывающие мозги местных жителей.

Об этом в своем блоге рассуждает российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разница между Додоном и Санду незначительна, поэтому во втором туре будет соревнование антирейтингов. Значение имеет голосование в Кишиневе, а там Санду набрала на 10% голосов больше, чем Додон. В столице проголосовало почти 25% от всех молдавских избирателей – это даёт Санду неплохой бонус для роста.

В общем, ситуация в Молдове типичная для всей национальной элиты в Восточной Европе. В Кишиневе, как в Киеве и Минске, сформировано ядро сторонников интеграции с Евросоюзом и прозападного курса.

Все это результат многовекторности, в ходе которой национальные элиты превратили свои республики в проходной двор для западных НКО, фондов и тем самым создали организационно-финансовую базу для проевропейских движений.

Поэтому особого значения результаты выборов не имеют. Если столица будет отмобилизована, то результаты предсказуемы», – заключил Уралов.