Додон пошёл на сговор с отъявленными русофобами и спешит прикрыться чрезвычайным положением

16.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон выступил сегодня с обращением к нации, в котором потребовал от правительства обратиться к парламенту с просьбой ввести в стране чрезвычайное положение.

Этому обращению предшествовал ряд событий, которые изменили и парламент, и правительство так, как это сейчас выгодно президенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во-первых, в воскресенье прошли довыборы в парламент по округу Хынчешты. Округ освободился после того, как тамошний депутат Александр Бонтарь, представлявший партию бежавшего из страны олигарха Влада Плахотнюка, был избран примаром (мэром).

Несмотря на то, что округ прикормлен демократами, основными соперниками там стали Штефан Гацкан из Социалистической партии Игоря Додона и Олеся Стамате – соратница бывшего премьер-министра и проевропейского лидера Майи Санду. Стамате известна еще и тем, что в ноябре прошлого года волюнтаристски отменила результаты конкурса на пост генерального прокурора. Это, в конце концов, привело к падению кабинета Санду.

Таким образом, выборы на сельском округе стали матчем-ревашем, который, в конце концов, подтвердил декабрьскую победу социалистов-додоновцев. Они завоевали себе еще один депутатский мандат, а это ценно, если учесть, что молдавский парламент расколот на три почти равные части.

Всеобщее возмущение вызвало то, что выборы проходили в условиях «красного уровня» опасности, введенного из-за короновируса. Явка в этой связи слегка превысила 20%. И есть основания полагать, что админресурс примара-демократа играл на стороне кандидата-социалиста.

Дело в том, что в Молдове уже вторую неделю шли торги о создании коалиции между социалистами-додоновцами и демократами-плахотнюковцами. Правда, свою связь со сбежавшим олигархом оставшиеся во фракции депутаты отчаянно отрицают, но им никто не верит.

Процесс явно затягивался. Ходили слухи о том, что аппетиты демократов слишком непомерны, и социалисты не готовы удовлетворить все их запросы на министерские посты.

И вдруг сегодня, за несколько часов до исторического выступления Додона, все «счастливо разрешилось». Лидеры партий подписали соглашение о создании парламентской социал-демократической платформы большинства «За Молдову».

Демократам отошли значимые посты. Кристина Лесник вновь стала вице-премьером по вопросам реинтеграции, то есть, ответственной за переговоры с Приднестровьем. Характерно, что этой же работой она занималась и в олигархическом правительстве, отправленном в отставку после небольшой революции в июне прошлого года и бегства Плахотнюка из страны.

Также демократам достались посты министров обороны, иностранных дел, экономики, образования, культуры и науки.

Уже через 30 минут после подписания соглашения все министры были приведены к присяге. Можно не сомневаться, что новая коалиция по запросу нового правительства введет чрезвычайное положение, что затормозит на какое-то время бурную молдавскую политическую жизнь.

Но удастся ли сохранить режим ЧС до президентских выборов? И если нет, как собирается их выигрывать Игорь Додон, когда он отдал всю внешнюю политику людям, которые уже зарекомендовали себя как закоренелые русофобы?

Именно при правительстве демократов в Молдове ограничивали вещание российских каналов и высылали из страны российских политиков, политологов, журналистов. Они и сейчас утверждают, что хотят вести страну исключительно в Европу.

Тактические победы социалистов и Додона могут обернуться полным крахом условно пророссийских сил в Молдове, уверенно комментируют эксперты.

Отметим, недавно Россия предоставило правительству Додона льготный кредит на 200 млн долларов.