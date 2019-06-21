21.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика
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Додон потребовал отставки Конституционного суда Молдовы

Комиссия Совета Европы за демократию через право, известная как «Венецианская комиссия» пришла к выводу, что конституционный суд Молдовы не имел права распускать парламент страны 7 июня.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Срок в три месяца для роспуска Парламента истекал 9 июня 2019 года. Учитывая, что 9 июня выпало на воскресенье, этот срок продлевался до 10 июня. Комиссия считает противоречащей Конституции процедуру отстранения от должности Президента Республики Молдова с наделением Премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске Парламента…

Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что единственный путь к восстановлению конституционной стабильности – это отставка всех судей Конституционного Суда в полном составе», – написал Додон.

Конституционный суд Молдовы подконтролен олигарху Владу Плахотнюку и использовался им для узурпации власти после того, как в парламенте была создана коалиция и сформирована правительство. Только под давлением США Плахотнюк был вынужден сдаться и покинуть страну.

15 июня после того, как власть сменилась, конституционный суд отменил все свои незаконные решения. 20 июня подал в отставку председатель конституционного суда Михай Поалелунжь.

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