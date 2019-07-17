Додон прилетел в Москву выпрашивать скидку на газ

17.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон посетит сегодня Москву, чтобы встретиться с вице-премьер-министром РФ Дмитрием Козаком.

О цели своего визита он рассказал в интервью телеканалу Accent TV Programm, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получение скидки от «Газпрома». Я обещал это не раз. Мы уже начали предварительные переговоры с руководством России. Задача в том, чтобы с 1 сентября по 1 января на 4 месяца получить скидку. Я не буду называть цифры, но думаю, что это вполне реально. Это будет шаг со стороны РФ в поддержку новой власти: президента, правительства, спикера. Тогда есть шансы либо не повышать совсем цены на газ, либо, чтобы это повышение было символическим. Ясность в этом вопросе будет до конца июля-середины августа», – надеется молдавский президент.

Он обвинил прошлое правительство в катастрофической ситуации с газоснабжением в Молдавии.

«Проблема есть, и она большая. Потому что в конце прошлого года, когда надо было удержать тарифы или даже чуть-чуть повысить, прошлая власть дала поручение снизить тарифы, чтобы попытаться победить на парламентских выборах. Они действовали по принципу: победим — разберемся, не победим — это их проблема. Они пытались подложить под нас бомбу, но у них ничего не получится. Мы эту проблему решим», – сказал Додон.

Он также пообещал мобилизовать внутренние резервы, ликвидировав все теневые схемы в «Молдовагазе». Накануне поездки Додон выдвинул в качестве директора «Молдовагаза» своего давнего соратника Вадима Чебана. Он также примет участие в переговорах.