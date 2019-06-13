Додон призвал госслужащих Молдовы устроить флешмоб

13.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон обратился ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств и военнослужащим страны с призывом заявлять по поддержке нового правительства.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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«Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации! Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового Правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это!», – написал Додон.

Он также призвал руководителей ведомств и судей конституционного суда подавать в отставку.

«Я знаю многих из вас лично и уверен, что среди вас есть достойные и честные люди. Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов!», – отметил президент.

Правительство Майи Санду, созданное коалицией социалистов Додона и проевропейским блоком ACUM, признали власти Гагаузии, Бессарабки, Таркалии, второго после Кишинева города Бельцы и города Бричаны.

Вместе с там остальные регионы, а также все министерства по-прежнему захвачены старым правительством, которое не желает уходить в отставку. В управление полиции, которое отважилось признать правительство Санду, 12 июня пришли коллеги с обысками. Силу применили даже к новому министру внутренних дел Андрею Нэстасе.