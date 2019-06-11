Додон прогнозирует обострение в Приднестровье

11.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон прогнозирует обострение ситуации в Приднестровье, власти которого, по его мнению, на последних парламентских выборах поддерживали олигарха Влада Плахотнюка, которого сейчас пытаются отстранить от власти в Кишиневе.

Соответствующее заявление Додон сделал в интервью газете «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока в этом регионе спокойно. Однако нужно понимать, что там очень сильны позиции партнеров по бизнесу Владимира Плахотнюка, и они могут попытаться раскачать ситуацию. Сейчас они теряют власть и влияние в стране, а потому готовы к любым, даже самым отчаянным поступкам», – сказал Додон.

Ранее он заявлял на молдавском телевидении, что никогда «не забудет и не простит», что граждане Приднестровья с молдавскими паспортами поддержали не демонстрирующих готовность диалога с Москвой социалистов, а кандидатов Демократической партии, которой владеет Плахотнюк.

Социалисты после выборов обвиняли руководство ПМР в организации подвоза избирателей для помощи кандидатам партии Плахотнюка.

«Мой вопрос «Шерифу» и Красносельскому (Вадиму Николаевичу, президенту ПМР – прим. ред.), которые поспособствовали избранию этих двух депутатов. Они должны их взять, дать им кабинеты, стол в Приднестровье. Они же возили людей для них, «Шериф» платил 20 долларов, чтобы голосовали за Мельника и за Олейника

Экс-замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников объяснял, что усиление Додона на выборах не в интересах Тирасполя.

По словам эксперта, Додон и социалисты – это единственная политическая сила в Молдове, которая рассматривает Приднестровье как свой электоральный ресурс, а потому не боится инкорпорации приднестровского общества в молдавское.

«Социалисты понимают, что пророссийские настроения приднестровцев делают их потенциальными избирателями ПСРМ… Игорь Додон и ПСРМ приложат все усилия, чтобы к следующему выборному циклу на участки для голосования явились не 37 тысяч приднестровцев, как было в феврале этого года, а 300 тысяч. Добиться этого можно только путем аннексии Приднестровья по итогам переговорного процесса…

Президент Красносельский совершенно прав, когда говорит о формировании в Приднестровье общности, которая не представляет себя в Молдове. Включение Приднестровья в состав Молдовы, как это видят, например, в ОБСЕ, чревато социальным взрывом и новым гражданским расколом, но уже в рамках всей Молдовы.

По последним опросам, которые, кстати, проводились западными структурами, в Молдове растет поляризация общества: уже больше 22% населения не против объединения с Румынией, при этом среди этих 22% больше половины – это молодые люди. Интересно, что еще 33% не против объединения Молдовы с Россией, но среди них преобладают люди зрелого возраста.

В Приднестровье же совершенно другие настроения среди молодежи. Почти 53% молодых людей определяют свою идентичность именно как российскую, еще 31% – как приднестровскую. Как смогут уживаться в рамках одного пространства российская и румынская идентичности?» – пояснял Шорников.