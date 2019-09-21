Додон ради союза с Санду отказался возвращать российские телеканалы

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

Парламент Молдовы не будет отменять «закон о русской пропаганде», в соответствии с которым в стране запрещена трансляция общественно-политических программ российских телеканалов.

Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент страны Игорь Додон, объяснив, что вопрос возобновления русского ТВ может спровоцировать распад правящей коалциии с прозападным блоком Acum, после чего будет необходимость проводить новые досрочные выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это приоритет. И при первой возможности, если у нас будет достаточно голосов, мы, конечно, будем его менять. Но сейчас продвигать это условие – значит идти на досрочные парламентские выборы. Нам нужны сейчас досрочные выборы? Нет, нужно попытаться эту коалицию сохранить. То же самое, если правые сейчас поставят вопрос о «законе Магницкого». Тогда стопор. Мы опять уходим на баррикады», – сказал Додон.

Ранее соратница Додона спикер молдавского парламента Занаида Гречаный заявляла о готовности изменить действующее законодательство.

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.

Премьер-министр министр Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о российских телеканалах, сказала, что решение должно быть такое, «чтобы пропаганда не прошла».