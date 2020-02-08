Додон ради власти отказался от выполнения пророссийских обещаний

08.02.2020, Москва, Елена Острякова

Социалистическая партия Молдавии, неформальным лидером которой является президент страны Игорь Додон, сознательно отказывается продвигать в парламенте вопросы, важные для пророссийски настроенного электората. Это является условием сделки с целью сохранить поддержку Демократической партии, считающейся детищем бежавшего из страны бывшего «хозяина Молдовы» олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил председатель Демократической партии Павел Филип, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обговаривали это, когда проголосовали за правительство. Мы говорили: давайте идти по пути законопроектов и программ, которые повысят благосостояние наших граждан и оставим то, что разделяет общество. Это логично – начать с того, что нас объединяет», – сказал Филип.

Демократы и социалисты образовали неформальное большинство в молдавском парламенте в ноябре прошлого года, когда Додону нужны были голоса для того, чтобы отправить проевропейское правительство Майи Санду в отставку и назначить подконтрольный себе кабинет Иона Кику.

Филип утверждает, что ситуативный союз до сих пор не распался. Именно поэтому социалисты не станут вносить в парламент вопрос об отмене запрета на трансляцию российских общественно-политических программ как «иностранной пропаганды».

«Я думаю, это будет неправильно. Мы тогда проголосовали за этот закон, хотя все во времени меняется. Возможно, нужно проанализировать. Каким-то политическим формированиям это принесет дивиденды, а другой от этого будет проигрывать. Тем более, что на сегодняшний день это тема такая… учитывая, что мы живем в информационном обществе», – сказал Филип.

Попытка социалистов отменить закон о «запрете иностранной пропаганды» в декабре прошлого года натолкнулась на сопротивление демократов. Правда, симпатизирующий Плахотнюку политолог Виталий Андриевский утверждал тогда, что демократы, таким образом, подыгрывают социалистам, которые, на самом деле, якобы, не хотят проводить в жизнь обещанные избирателям решения.

Так или иначе, но сегодня, по факту, ради сохранения большинства в парламенте партия Додона отказывается от всех обещаний президента, касающихся повышения статуса русского языка, отказа от изучения истории румын в молдавской школе вместо отечественной истории, а также провозглашения государственным языком молдавского, а не румынского.

До сих пор не отменено постановление о запрете на въезд в Молдову Дмитрию Рогозину и другим российским политикам, политологам, журналистам. Возможно, это происходит потому, что под постановлениями о запретах на въезд стоит фамилия нынешнего союзника Додона в парламенте и тогдашнего премьер-министра Павла Филипа.

«Я убрал эти вопросы из повестки дня, – то, что касается идеологии, истории, языка. Мы не обращаемся к ним сейчас в публичном пространстве. Но я остаюсь верен своей позиции. Я заявляю, что история должна быть «Историей Молдовы», а государственный язык – это молдавский язык. Я не пытался давить, придумывать законопроекты, настаивать на том, чтобы правительство что-то изменило и так далее. Мы убрали эту тему, которая разделяет общество. Ее не существует», – заявлял Додон еще в декабре.

Между тем, оппоненты Додона из прозападного лагеря поступают как раз наоборот и спешат перед президентскими выборами заработать очки именно на идеологических вопросах.

Академия наук Румынии заявила, что молдавского языка не существует. Главная оппозиционерка и главная конкурентка Додона на предстоящих президентских выборах Майя Санду критикует правительство за намерение отремонтировать мемориал освободителям Молдовы в годы Великой Отечественной войны «Вечность».

А унионистская общественность протестует против создания в Кишиневе музея блокады Ленинграда и переименования улицы имени ультраправого румынского политика Октавиана Гоги в улицу Александра Суворова.

«Одним не нравится ремонт Мемориала, другим инициатива открытия филиала Музея блокады. Аргумент – это вызовет недовольство части общества. Нужно учитывать мнение всех. Нужно быть толерантными. И так будет со всеми проектами? Нет. «Свои» проекты продвинут/пробьют. Если опять же не нравится части общества, значит, эта часть дефективная, не доросла ещё. Ничего. Заставим. Перевоспитаем. Так что Мемориалу быть отремонтированным, а музею открытым. И идите вы со своей толерантностью в Освенцим. В тамошнем музее очень быстро вправят мозги и выбьют терпимость», – прокомментировала ситуацию журналистка Елена Левицкая-Пахомова в своем телеграм-канале.