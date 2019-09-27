Додон рассчитывает прибрать Приднестровье, задекларировав нейтралитет Молдовы

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова в настоящее время является «ничьей землей» в геополитическом соревновании между Россией и Западом.

Об этом, выступая в ООН заявил президент страны Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не люблю пользоваться военной терминологией, и это, безусловно, не самое уместное сравнение, но сходство с термином terra nullius с точки зрения геополитических конфронтаций в регионе легко заметить. Я должен отметить, что, хотя с момента военного приднестровского конфликта Днестр в 1992 году на нашей территории не взорвался ни один снаряд, противостояние между основными геополитическими игроками за лучшее позиционирование в регионе никогда не прекращались», – отметил Додон.

По его словам геополитические предпочтения населения почти поровну разделены между Востоком и Западом.

«Поэтому я как президент Республики Молдова использую любую возможность просить о признании и соблюдении de facto статуса нейтралитета моей страны. Мы больше не хотим, чтобы нас рассматривали как нейтральную территорию, это нечто иное, чем нейтральное государство. Любая попытка поставить под сомнение этот статус является недружественным действием по отношению к народу Республики Молдова», – подчеркнул молдавский президент.

Он полагает, что сможет добиться решения приднестровской проблемы только в том случае, если Молдова сохранит военный нейтралитет.

«Мы приветствуем последние инициативы Российской Федерации по возобновлению процесса уничтожения иностранных боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе моей страны, – идеи, высказанные в ходе недавнего визита в Молдову министра обороны России Шойгу и официального визита министра иностранных дел Молдовы Попеску в Москву. Этот важный шаг, впервые с 2003 года, может стать решающим в достижении геополитического консенсуса в отношении политического урегулирования приднестровского конфликта и укрепления региональной безопасности», – сказал Додон.