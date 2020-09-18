Додон решил брать пример с Лукашенко

18.09.2020, Москва, Елена Острякова

Социально-экономическая политика, продвигаемая в Белоруссии Александром Лукашенко, является примером для президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом сам Додон заявил сегодня в ходе прямого эфира в интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Лукашенко сделал из Белоруссии, говорю об экономике и социальной сфере, то, к чему мы должны стремиться. Считаю, что мы должны стремиться к экономике и социальной сфере, которые действуют в Белоруссии.

В этом смысле Белоруссия для меня является примером. Я был там много раз и видел дороги, сельхозпредприятия, заводы. Мы все разрушили с момента обретения независимости, а они благодаря Лукашенко не разрушали, а сохраняли и шли вперед», – сказал Додон.

На просьбу прокомментировать происходящие события в Белоруссии, молдавский президент заявил, что не вмешивается во внутреннюю политику других стран, а каждое государство определяет для себя демократические стандарты.

Еще в мае Александр Лукашенко заявил, что у Игоря Додона есть все шансы переизбраться в этом году.