Додон сдул пыль с засохшего предвыборного пряника для русскоязычных

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон обещает вернуть обязательное изучение русского языка в молдавские школы.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции со своими подписчиками в «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале 90-х, когда у власти были политики, похожие на которых сейчас рвутся быть президентами, в Молдове возникла эта проблема. Звучали лозунги, которые привели к проблемам на Днестре и чуть не взорвали ситуацию в Гагаузии. Но тогда мы договорились, что Молдова – многонациональная страна, и русский будет являться языком межнационального общения.

Я настаивал на этом – у русского языка особый статус. У нас документооборот на двух языках. Мы должны сделать все возможное, чтобы инструкции к лекарствам были на двух языках», – сказал Додон.

При этом он считает, что государство должно запустить государственную программу изучения молдавского языка.

«Но у нас треть населения русскоязычные. Русский язык – язык межнационального общения. Я считаю ошибкой, когда 5-6 лет назад один из нынешних кандидатов на пост президента (Майя Санду в бытность министром образования – ред.) поменяла законодательство и отменила русский язык как обязательный для изучения. Сейчас эта госпожа делает листовки на русском языке и начала говорить на русском. Сейчас ей нужны их голоса.

Поэтому я считаю, что русский язык нужно вернуть обязательно для изучения в школьной программе. Знание русского языка для нас плюс. Я об этом не боюсь говорить, это есть в моей программе. Нужно, чтоб, как раньше, в школах изучали два иностранных языка: русский и еще один на выбор», – сказал Додон.

Отметим, что за свой предыдущий срок Додон не сделал ничего для укрепления позиций русского языка в стране. Именно при нем в 2018 году конституционный суд Молдовы признал «устаревшим» закон «О функционировании языков на территории МССР», в котором русский язык признавался языком межнационального общения. Такое решение суда «эквивалентно его отмене».

В июне молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм, чтобы не раскалывать правящую коалицию. С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.