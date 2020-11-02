Додон сенсационно проигрывает Санду

02.11.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер прозападной молдавской оппозиции Майя Санду выиграла первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 99.67% бюллетеней у нее 35.96%. У президента Игоря Додона – 32.74%.

Это стало сенсацией прошедшей ночи. Ожидалось, что с небольшим перевесом победит Додон.

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Санду побеждает за счет молдавской диаспоры. На Западе проголосовало более 130 000 избирателей. Люди выстраивались в очереди к посольствам и консульствам в европейских столицах. За лидера оппозиции там отдали голоса 68,54%, за действующего президента – 4,29%.

В то же время в России на участки пришло чуть более 5 тыс человек, что делает логичным сокращение их числа, которого добилась оппозиция.

Второй сенсацией пытаются представить то, что пророссийская молдавская автономия Гагаузия дала Додону больше (84,35%), а Санду меньше (10,05%), чем независимое пророссийское Приднестровье. Там у Додона 74,2%, у Санду – 13,35%.

На самом деле ничего удивительного в этом нет. Сторонники Санду весь день устраивали провокации на границе и на участках, открытых для Приднестровья. Они досматривали машины, останавливали даже рейсовые автобусы, оскорбляли людей, ехавших на выборы. В итоге в принципе равнодушные к проблемам Молдовы жители левого берега Днестра решили не связываться, а организованного подвоза, как на прошлых выборах не было.

Проголосовало 14706 из 338 957 обладателей молдавских паспортов в Приднестровье. При этом избиратели Санду (пятая колонна ПМР) были более мотивированы, чем те, кто мог бы в принципе проголосовать за Додона.

Джокером первого тура стал Ренато Усатый, набравший 16.94%. Он мэр самого русскоязычного город Молдовы Бельц, долгое время работал в России и пока отметился откровенно русофобскими высказываниями. Однако ошибочно думать, что его голоса уйдут Додону.

Всю кампанию Усатый откровенно подыгрывал Санду, отпуская ей комплименты. В России на него возбуждено уголовное дело, как сам он утверждает, «алкоголиками из ФСБ». В запале полемики мэр Бельц уже пообещал порвать свой российский паспорт, как только его изберут президентом.

Напомним, в 2016 году в первом туре Игорь Додон набрал 47,98% голосов, опередив М.Санду (38,71% голосов) почти на 10%. Во втором туре этот разрыв значительно сократился. Разница составила меньше 4%.