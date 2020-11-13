Додон сформировал и готов бросить в бой многотысячную антимайданную армию

13.11.2020, Москва, Елена Острякова

Игорь Додон пообещал защитить свою победу во втором туре президентских выборов при помощи массовых протестов, если будет такая необходимость.

Об этом он заявил сегодня на митинге в свою поддержку в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, что делают наши оппоненты. Они перешли все красные черты. Мы их не трогали до 1 ноября, не критиковали, не называли их имена. Они обнаглели, пока не получат обратно по морде, не поймут. Поэтому нужно быть жесткими. Нужно давать отпор. Я обещаю, что мы нашу победу не упустим. И если нужно будет выйти сюда и защищать, все мы выйдем сюда и будем защищать», – сказал Додон.

Участники митинга поддержали его одобрительными возгласами.

Аналогичные митинги прошли и в других молдавских городах, самый многочисленный – в Комрате, столице Гагаузии. Сам Додон оценил количество участников сегодняшних акций в 20 тыс человек.

Даже его недоброжелатели признают, что в Кишиневе на площади собралось не менее 5 тыс человек.

Двумя днями ранее переметнувшийся в лагерь Санду скандальный молдавский политик Ренато Усатый провокационно и цинично обвинил Додона и министра обороны страны Павла Войку в «подготовке Майдана».

«Самая большая проблема готовится в ночь с воскресенья на понедельник после второго тура президентских выборов. Вчера Павел Войку встретился с комиссарами. Была поставлена задача, что с севера Молдовы должны быть подготовлены списки, чтобы после голосования эти люди были готовы для организации массовых шествий и беспорядков в Кишиневе.

Была дана команда мобилизовать транспорт, чтобы эти люди были доставлены в Кишинев. Такую же команду Павел Войку дал своим подчиненным в центре Молдовы», – утверждает Усатый.

Как сообщили в примэрии Кишинева, два общественных объединения уведомили о намерении провести в центре столицы митинги на следующий день после второго тура президентских выборов 16 октября. Это поддерживающие президента «Союз офицеров Республики Молдова» и «Союз ветеранов войны Афганистана». Ожидается, что на митинги придут 15 тыс человек.

Ранее считалось, что Майдан после выборов будет собирать лидер прозападной оппозиции Майя Санду. Она сама заявляла об этом, предупреждая о готовящихся фальсификациях.