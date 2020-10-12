Додон собирается «уважительно» поглотить Приднестровье

12.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что в ближайшие три года сможет присоединить к своей стране Приднестровье.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потому что и для Запада, и для Востока необходим определенный пример истории успеха, что они могут договориться. Пройдут выборы в Штатах, пройдут выборы в нашем регионе, ситуация устаканится, и политическим игрокам нужно будет показать, что по каким-то болевым вопросам они могут найти общий язык. Я чувствую, что таким примером может быть Молдавия, возможно, сложится такая конъюнктура, что этот вопрос можно будет решить», – рассуждает Додон.

При этом он добавил, что сам процесс реинтеграции займет гораздо больше времени. Молдавский президент не отрицает того факта, что Приднестровье продолжает считать себя независимым государством и готово объединяться только с Россией.

«Он (президент ПМР Вадим Красносельский – ред.) всегда говорит, что Приднестровье — это отдельная страна, так считают приднестровцы, есть референдум на эту тему. Понимаю его позицию, я с ней не согласен, но я ее понимаю, потому что его избрали граждане на левом берегу Днестра, он их лидер, он знает, что там происходит, и выступает именно с таких позиций. Я считаю, что у нас единая страна и нет других вариантов, кроме как быть вместе, нужно только понять, как это сделать, но Красносельского я понимаю, будем двигаться вперед», – сказал Додон.

Политконсультант Дмитрий Фетисов сомневается в том, что надежды молдавского президента оправдаются.

«На фоне нестабильности в Молдове и отношений России с Украиной никто вопрос Приднестровья поднимать не будет. Всех устраивает статус-кво ПМР, кроме самих приднестровцев. А вот если к власти в Молдове придут «европейцы», то они усилят давление на ПМР», – написал Фетисов в своем телеграм-канале.