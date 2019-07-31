Додон срывает сомнительную сделку мужа Жасмин с российскими инвесторами

31.07.2019, Москва, Елена Острякова

Кишиневский аэропорт будет возвращен в государственную собственность.

Об этом во время «прямой линии» в соцсети «Одноклассники» заявил молдавский президент Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аэропорт нужно возвращать государству. Есть парламентская комиссия. В сентябре она заканчивает работу. Думаю, в сентябре она должна предложить правительству расторгнуть договор по концессии», – сказал Додон.

Ранее он заявлял, что отговорил российских инвесторов покупать аэропорт Кишинева, который до недавнего времени находился в концессии у фирмы Avia Invest, аффилированной с предпринимателем и мужем певицы Жасмин Иланом Шором, бежавшим из страны после смены власти.

Однако после этого российский «Коммерсант» сообщил, что несмотря на предупреждение группа AEON Романа Троценко снова проявила интерес к получению концессии на аэропорт Кишинева, начав переговоры с представителями Шора.

Профильные эксперты называют аэропорт перспективным: за несколько лет пассажиропоток может вырасти почти вдвое, до 5 млн человек в год. Сейчас пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 2,9 млн человек, его генерируют трудовые мигранты из Молдавии в Европу и Россию, а также жители Западной Украины, желающие попасть в Россию.

21 июня 2017 года Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о «краже миллиарда» из банковской системы Молдавии. Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции Илан Шор находится на свободе и даже был избран депутатом молдавского парламента по списку своей личной партии «Шор». Сейчас Шор объявлен в международный розыск.