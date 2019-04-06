Додон становится главной угрозой для Приднестровья

06.04.2019, Тирасполь, Александр Караганов

Посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев на уходящей неделе посетил Приднестровье, чтобы обсудить затянувшуюся паузу в переговорах с Молдовой о судьбе непризнанной республики. Пробуксовку официально связывают с выборами и ожидаемым формированием нового правительства в Кишиневе.

Экс-замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников считает, что пауза в переговорах – выгодна непризнанной республике, ведь конечной целью другой стороны является выдавливание российского миротворческого контингента из ПМР и возвращение Тирасполя под контроль Кишинева.

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«Положительная динамика переговорного процесса объективно приближает тот момент, когда сторонам – Кишиневу и Тирасполю – придется обсуждать политические вопросы и вопросы безопасности. А в этой переговорной «корзине» ­– и вопрос политического статуса Приднестровья, и судьба российского военного присутствия в регионе в рамках миротворческой миссии на Днестре.

При этом ОБСЕ – организация, которая является модератором переговоров, – очень жестко определила цель формата «5+2»: «выработать параметры всеобъемлющего урегулирования на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, со специальным статусом для Приднестровья в составе Молдовы».

То есть ни о какой независимости ПМР речи быть не может. Поэтому объективно любая пауза сейчас на руку Приднестровью. В текущей ситуации, когда с одной стороны Тирасполь ощущает давление со стороны Киева, с другой – Кишинева, Бухареста, Брюсселя и Вашингтона, а Россия особо помочь не может, остается только тянуть время и уповать на изменение региональной ситуации.

Но и здесь свободы для маневра у Приднестровья нет. Экономика Приднестровья сильнейшим образом зависима от торговли с Евросоюзом, Молдовой и Украиной. Любая попытка Тирасполя выскочить из той колеи, которую ему определила ОБСЕ, может быть чревата болезненными экономическими санкциями.

Пока Тирасполь послушен, Приднестровью позволяют вести внешнеэкономическую деятельность. Поэтому в ходе официальных встреч с зарубежными дипломатами приднестровская сторона все время заявляет о необходимости интенсификации диалога с Кишиневом на уровнях экспертных групп и политических представителей сторон, а также выступает за организацию встречи в формате «5+2» в ближайшей перспективе», – пояснил «ПолитНавигатору» Игорь Шорников.

По его словам, до перехода к политическим вопросам Тирасполь справедливо указывает молдавской стороне на необходимость договоренностей о восстановлении прямой телефонной связи между берегами Днестра, а также работе банковской сферы.

«Без их решения Кишиневу будет трудно инициировать диалог в политической области. Молдавская сторона опасается предоставлять Приднестровью свободу рук в столь финансово выгодных сферах, а потому компромисс здесь возможен только в случае воздействия на Кишинев со стороны западных переговорщиков.

Так было, например, с решением вопросов о международном движении приднестровского автотранспорта и с апостилированием приднестровских дипломов о высшем образовании. Пока в Молдове политическая нестабильность, к этим вопросам будет сложно подойти, а потому переговоры буксуют.

Но если Западу понадобится ускорить переговорный процесс, то все рычаги в их руках – Тирасполь получит от Кишинева то, что просит в области телекоммуникаций и в банковской сфере, но будет вынужден перейти к «третьей» корзине (рассмотрению вопросов всеобъемлющего политического урегулирования, в том числе институциональных вопросов, политических проблем и проблем безопасности).

Проблема в том, что сегодня Кишинев под западным давлением может пойти на уступки Тирасполю. Однако никакой системы гарантий выполнения сторонами взятых на себя обязательств нет. Поэтому завтра Кишинев может спокойно свои же решения дезавуировать, как это уже случалось в переговорном процессе», – говорит эксперт.

По словам Игоря Шорникова, за 25 лет переговоров Приднестровье не в первый раз оказывается загнанным в угол, однако независимость республики всегда выручало… чувство самосохранения молдавских элит, которые «в сложных ситуациях начинают имитировать неадекватность», говорит эксперт.

«Молдова, как признанное государство, вполне может возмутиться недостаточно хорошими для нее условиями урегулирования и опрокинуть переговорный процесс со всеми его наработками. Так было в 2001, в 2003, в 2006 годах. Боязнь Молдовы интегрировать в себя пророссийски настроенное приднестровское общество спасало Тирасполь не раз. Как будет теперь, в 2019-2020 годах, – зависит от того, какой политический режим сложится в Молдове в результате прошедших недавно парламентских выборов», – полагает экс-чиновник МИД ПМР.

Наименее благоприятным для Приднестровья сценарием он считает вариант, при котором социалистам Игоря Додона удастся выторговать выгодные для себя позиции в коалиции с демократами.

«Социалисты понимают, что пророссийские настроения приднестровцев делают их потенциальными избирателями ПСРМ. Поэтому, если такая коалиция сложится, Игорь Додон и ПСРМ приложат все усилия, чтобы к следующему выборному циклу на участки для голосования явились не 37 тысяч приднестровцев, как было в феврале этого года, а 300 тысяч. Добиться этого можно только путем аннексии Приднестровья по итогам переговорного процесса.

Коалиция ПСРМ с блоком ACUM – это, в общем-то, неплохой вариант для Тирасполя, поскольку в этом случае противоречия в правящем классе Молдовы только усилятся, и РМ на годы окажется крепко увязшей в решении своих внутренних проблем. Кроме того, взгляды правого блока на Приднестровье очень далеки от того видения, которое есть у социалистов, а потому появление такой коалиции вряд ли грозит Тирасполю осложнениями.

На мой взгляд, приемлемым для Приднестровья может стать и вариант перевыборов в Молдове. В этом случае текущее статус-кво в урегулировании может продлиться до начала 2020 года», – отмечает Игорь Шорников.

Отвечая на вопрос «ПолитНавигатора» о причинах обострения отношений между лидерами Молдовы и Приднестровья, директор ИСПИРР напомнил, что Додон и ПСРМ – это единственная политическая сила в Молдове, которая рассматривает Приднестровье как свой электоральный ресурс, а потому не боится инкорпорации приднестровского общества в молдавское. Такая позиция выгодно высвечивает социалистов и перед Западом на фоне других политических формирований, которые часто говорят о евроинтеграции, но боятся приднестровского избирателя.

«По этой причине Додон, и принимаемый в Москве, и налаживающий диалог с ЕС и США со своим «Большим пакетом для Молдовы», – это тяжелый вызов для Тирасполя. Если урегулирование подойдет к «красной черте», за которой будет маячить объединение Приднестровья и Молдовы и вывод российских миротворческих сил, он эту черту перейдет. Вопрос: что будет после этого?

Президент Красносельский совершенно прав, когда говорит о формировании в Приднестровье общности, которая не представляет себя в Молдове. Включение Приднестровья в состав Молдовы, как это видят, например, в ОБСЕ, чревато социальным взрывом и новым гражданским расколом, но уже в рамках всей Молдовы.

По последним опросам, которые, кстати, проводились западными структурами, в Молдове растет поляризация общества: уже больше 22% населения не против объединения с Румынией, при этом среди этих 22% больше половины – это молодые люди. Интересно, что еще 33% не против объединения Молдовы с Россией, но среди них преобладают люди зрелого возраста.

В Приднестровье же совершенно другие настроения среди молодежи. Почти 53% молодых людей определяют свою идентичность именно как российскую, еще 31% – как приднестровскую. Как смогут уживаться в рамках одного пространства российская и румынская идентичности?

В начале 90-х годов XX века столкновение советской идентичности с румынской привело к войне на Днестре. Что сейчас? ОБСЕ и Запад подталкивают нас к новым социальным экспериментам?

Стратегия Запада предполагает достижение в нашем регионе одной цели – ликвидации российского военного присутствия. А это вряд ли возможно в случае предоставления Приднестровью независимости. Поэтому тема цивилизованного развода на повестку и не выносится. Пока остается только надеяться на сохранение статус-кво как меньшее из зол», – рассказал эксперт.