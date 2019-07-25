Додон уговаривает Санду съездить в Москву

25.07.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавская власть должна уходить от разделения, когда «президент дружит с Россией, а правительство с Западом». Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью новостному порталу Noi.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что было бы правильно, чтобы премьер-министр осуществила рабочий или официальный визит в Москву. Тем более, что приглашение со стороны Дмитрия Анатольевича Медведева есть. Мы обсуждали с ней этот вопрос. В ближайшее время должна состояться встреча министров иностранных дел Молдовы и Российской Федерации. Это очень важно как первый шаг. Эта сбалансированность должна присутствовать», – сказал Додон.

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Он напомнил, что 10 августа состоится очередное заседание ЕврАзЭС.

«Ранее мы участвовали только на президентском уровне. Сейчас будет на уровне правительств. Я очень надеюсь, что правительство сделает все возможное и отправит туда одного из членов кабинета, чтобы мы были в курсе всех тенденций, которые есть и на Западе, и на Востоке», – сказал Додон.

Ранее молдавский премьер-министр Санду ответила отказом на предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить Москву, сославшись на занятость. При этом молдавский премьер побывала в Брюсселе, Берлине, Бухаресте и Киеве.

У власти в Молдавии находится коалиция, созданная условно пророссийской партией социалистов Игоря Додона и проевропейским блоком ACUM, лидером которого является Майя Санду.