Додон ушёл – время пришло. Левые Молдовы договариваются уничтожить режим Санду  

28.10.2021 23:59 (Мск), Кишинёв, София Русу

Левые силы Молдовы стоят на пороге объединения. Прошло только 100 дней после триумфа правых на досрочных парламентских выборах, а вал захлестнувших Молдову проблем превосходит даже самые пессимистичные прогнозы. Команда президента Майи Санду сконцентрировала всю власть в своих руках – казалось, что долгий период внутриполитической нестабильности завершен и впереди устойчивое движение в западном направлении. Но не тут-то было.

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Молдова захлебывается в пандемии, арестован Генпрокурор, обострились отношения с Приднестровьем, накануне зимы маячит газовый кризис. Левый фланг, разгромленный на выборах в пух и прах, планировал не торопясь восстановить силы и выступить через четыре года, но, похоже, действовать нужно уже сегодня.

Эта тема обсуждалась на экспертной дискуссионной площадке, которую организовал Институт социально-политических исследований и регионального развития.

Вежливые поклоны вместо колких замечаний

Примечательно, что во встрече принимали участие представители двух левых партий – ПСРМ и «Гражданского конгресса». Оба эти формирования участвовали в июльских парламентских выборах и имели массу взаимных претензий. Возможно, неприязнь удастся победить.

Политический аналитик в Партии социалистов Владимир Букарский заявил, что «сейчас надо, невзирая на личности и персоналии, на прошлые обиды, объединяться против обезумевших «желтых муравьев», перед угрозой «желтой лихорадки» (напомним, желтый – партийный цвет пропрезидентской PAS – прим. автора)».

Эксперт отметил также, что во главе Партии социалистов уже нет Игоря Додона – раздражавшей многих фигуры, человека, которого часто называли главным препятствием для объединения всех левых сил.

C идеей консолидации согласен и политолог, член Исполкома Партии коллективного действия «Гражданский конгресс» Зураб Тодуа. Представители двух левых политических сил, отпускавшие друг другу ранее язвительные замечания, пикировавшиеся в соцсетях, на онлайн-площадке дискуссионного клуба даже обменялись сдержанными комплиментами.

Букарский сказал, что его порадовало выступление одного из лидеров «Гражданского конгресса» Марка Ткачука на митинге в поддержку Генпрокурора Александра Стояногло.

«Ткачук призвал к объединению все силы, противостоящие нынешней власти, не стал делить людей, как раньше, на тех, кто за перемены, и тех, кто против, и в этом очень позитивный шаг с его стороны», – отметил эксперт. «Господин Букарский прав: мы, представители левого фланга, нанесли друг другу очень много обид. Эти дискуссии, обиды, возможно, были неизбежны. Это история отношений, личностных, внутрипартийных, межпартийных», – ответил на это Зураб Тодуа.

Он считает, что сейчас есть два варианта действия.

«Первый вариант – холить и лелеять обиды, добавлять в них новые краски, эмоции, а тем временем правые будут творить, то, что они творят сейчас по газовому вопросу, вопросам русского языка, Приднестровья, отношений с Россией. Второй вариант – более предпочтительный – в том, чтобы, используя сложившуюся политическую ситуацию, углубление экономического, политического, морального кризиса – объединиться. На повестке дня стоят вопросы: как произойдет отстранение этой группировки от власти, как и когда будет формироваться общее движение, которое будет включать консолидацию на левом фланге, а также объединение центристских сил и даже правых, которые возмущены тем, что происходит в Молдавии», – заявил Тодуа.

Кейс Стояногло

Стихийное единение разных политических сил произошло на фоне дела Генерального прокурора Александра Стояногло, которого в начале октября отстранили от должности и задержали по обвинению в коррупции. Оппозиция парламентская и непарламентская – причем и левая, и часть правых партий – вышла на митинги, потребовала справедливости.

«Стояногло был задержан незаконно с нарушением всех процедур, а обвинения, которые ему предъявили, не стоят выеденного яйца – там нет никакой основы, – объяснил Зураб Тодуа. – Мы имеем дело с обыкновенной местью Майи Санду и партии PAS в отношении Стояногло – в 2019 году из-за назначения его генпрокурором Санду потеряла должность премьер-министра. Еще здесь желание партии PAS, желание иметь своего генпрокурора и использовать его как дубинку. Кроме того, надо учитывать, что Стояногло – выходец из Гагаузии. В кулуарах, как я слышал, говорилось, что на этой должности должен быть представитель этнического большинства, и неслучайно тема Стояногло вызвала напряжение в отношениях межу Гагаузией и центром. Задержание Генпрокурора стало знаковым событием, вызвало консолидацию сил, которые занимали ранее разные позиции по отношению к правящей группировке, а после возбуждения дела против Стояногло отставили в сторону свои разногласия».

Вскоре общество всколыхнулось снова, когда на Мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе власти, неумело оправдываясь, отключили подачу газа. Люди стали массово приходить туда, зажигать свечи, власть испугалась и вернула Вечный огонь, напомнил Зураб Тодуа. Он считает, что «ресурс сопротивления есть», и надо таким способом добиваться своего, в том числе возвращения Стояногло на должность.

Что предлагается

Участники экспертной дискуссии признают, что путь к консолидации – не быстрый, это не случится завтра. Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников предположил, что на левом фланге пока просто не готовы к тому, что реагировать приходится оперативно, к тому, что власть так быстро начнет допускать критические ошибки.

«Прошли акции протеста – ситуация с прокурором совершенно невообразимая для правого государства. Она показала, что левые силы есть, что есть определенные возможности для мобилизации своих сторонников, встает вопрос, возможна ли консолидация левых сил прямо сейчас. Важно не упустить момент», – сказал он.

Представители левых сил считают, что нужно начинать на эту тему переговорный процесс – формальный и неформальный.

«Идея переговорной платформы – замечательная, и она была, в общем-то, на поверхности. Мы ее зафиксируем и в каком-то виде начнем продвигать», – заявил Зураб Тодуа.

Он подчеркнул, что консолидироваться надо, чтобы «не допустить разгосударствления Молдовы».

«На каком-то этапе возникнет идея: если страна не может справляться с растущими проблемами, надо передать бразды правления тем, кто может. Парламент передаст полномочия, например, какому-нибудь единому органу, которые объединят два государства по каким-то направлениям. Это очень опасно. А граждане, измученные проблемами могут отреагировать на это весьма вяло», – сказал эксперт.

Особенности национального политического менталитета

Тодуа считает, что всем левым неплохо было бы объявить мораторий на критику друг друга в соцсетях и публичных выступлениях, поскольку часто высказывания публикуются под влиянием эмоций.

«Это чисто молдавская тема. Оскорбления, персональные наезды на конкретного человека, тут же ответ, далее – состязание в острословии. Нигде нет такого оскорбительного отношения друг к другу на постсоветском пространстве, как в Молдавии. Это проявление провинциальности политики», – отметил он.

Молдавский политолог Александр Кориненко скептически относится к возможности быстрой консолидации левого фланга, полагая, что лидеры партий все-таки не смогут преодолеть взаимное недоверие. Вместе с тем, прогнозирует он, с падением рейтинга Майи Санду вскоре выдвинутся новые партии и на правом, и на левом фанге, и перемены все равно произойдут. Он также напомнил о местной народной традиции – сначала довести все до ручки, а лишь потом начать думать.

«Дорина Киртоакэ три раза выбирали в мэры Кишинева (прорумынский политик запомнился неудовлетворительной работой на этом посту – прим. автора), потому что кто-то боялся русских танков. То есть, нам надо обязательно превратить город в помойку, чтобы мы, наконец, перестали думать геополитически и начали думать прагматически. Когда мы зимой получим платежки за коммунальные услуги и будем открывать холодильники, мы поймем, кого мы поддержали, кого выбрали, и станем думать об альтернативах», – сказал Александр Кориненко.