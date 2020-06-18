Додон утратил большинство в парламенте

18.06.2020, Москва, Елена Острякова

Правящая коалиция в молдавском парламенте утратила большинство. Депутат Ефросиния Грецу вышла из фракции Демократической партии и присоединилась к группе Pro Moldova, которая состоит из сторонников бежавшего из страны криминального олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее такой же переход совершили 8 депутатов. Считается, что парламентариев перекупает Плахотнюк, причем, ставки растут: последний депутат вышел из коалиции якобы за сумму более миллиона долларов.

Что касается Грецу, то ее, якобы, взяли не подкупом, а шантажом.

«Мать честная! Сын Грецу задерживался ранее за педофилию… Мда…», – написал в своем телеграм-канале депутат-социалист Богдан Цыдря.

Ефросиния Грецу на фото справа

По словам молдавского президента Игоря Додона, хрупкое большинство в парламенте остается, пока с правящей коалицией голосует один независимый депутат. Но как долго это продлится, предугадать невозможно, поскольку подкуп и запугивание, скорее всего, продолжатся.

Пикантность ситуации в том, что даже с перебежчиками оппонентам Додона удастся лишь свалить действующее правительство, а вот назначить новое – нет. Проевропейская фракция PAS Майи Санду никогда не будет создавать коалиции с группой Плахотнюка. Договариваться с Додоном она тоже не хочет.

Поэтому полноценное правительство, скорее всего, появится только после досрочных выборов в парламент, необходимость которых назрела. А до тех пор руководить страной продолжит кабинет Иона Кику, – только в статусе исполняющих обязанности.