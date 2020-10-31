Додон уверяет, что Россия и США могут подарить ему Приднестровье

31.10.2020, Москва, Елена Острякова

«Приднестровская проблема» может быть решена в течение полутора лет.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире телеканала RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опыт моей работы последние четыре года и общение с большими геополитическими партнерами на Западе и на Востоке показывают, что в ближайшее время может быть такая конъюнктура, что нужно будет показать историю успеха и договоренность между Западом и Востоком. Поэтому такие перспективы могут быть. Не хочу сейчас более детально обсуждать, что и как, но я основываюсь на конкретных вещах, о которых я сейчас не могу говорить», – сказал Додон.

Он считает, что на разрешение проблемы «может и десяти не хватит, а может, и год-полтора».

«Это касается не только договоренностей Кишинева и Тирасполя, но и геополитической конъюнктуры. Здесь должен быть баланс, принципиальное согласие геополитических партнеров: России, Европы и США. Такой формат может сложиться. Мы же видим недавние заявления по ситуации в Карабахе. Я смотрю достаточно оптимистично в эту сторону», – сказал Додон.

По его словам, власти Молдовы сейчас дорабатывают концепцию, которая была разработана два года назад.

«Я твердо уверен, что мы можем предложить формулу, которая будет всем понятна как начало переговорного процесса, чтобы запустить переговорный процесс. Для меня это приоритет. Мы станем сильнее, укрепим нашу государственность. Это нужно сделать», – сказал Додон.