Додон уверяет: Молдова сможет «дружить со всеми» – и с Западом, и с Россией

14.04.2019, Кишинёв, Владимир Гладков

Пропрезидентская Социалистическая партия Молдавии готова образовывать коалицию с правым прозападным блоком АКУМ. В случае создания такого парламентского большинства Кишинев «будет дружить со всеми» – и с Западом, и с Россией.

«Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – сказал президент Молдовы Игорь Додон в эфире телеканала «RTR Moldova», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы государства, социалисты категорически отказываются создавать парламентское большинство с Демократической партией олигарха Владимира Плахотнюка.

«Партия социалистов официально готова создать коалицию с правым блоком АКУМ… Социалисты не рассматривают возможность создать парламентское большинство с партией демократов.

Решение Республиканского совета сегодня было чёткое и ясное: либо создаётся коалиция с блоком АКУМ, либо досрочные парламентские выборы. Нету «или», – подчеркнул Додон.

При этом социалисты надеются найти компромиссы с западниками из АКУМ по вопросам пересмотра введенных ранее обязательных квот на молдавский язык в СМИ, статуса русского языка как средства межнационального общения, укрепления автономии пророссийской Гагаузии и т.п.

«Что предлагают социалисты для создания парламентского большинства, для правого блока АКУМ? Есть три блока вопросов, которые начало переговоров, то есть без согласия на эти вопросы не о чём разговаривать, чтоб было понятно.

Первый блок – это законодательный. Там шесть законов: об индексации пенсий два раза в год, о материнском капитале, аннулирование закона о миллиарде.

Аннулирование закона «аудиовизуал», который, кстати, и вашему телевидению, и правым телевидениям делает большие проблемы – это всем делает, и правым тоже, это не только русским ТВ, это и правым делает проблемы. И европейцы все были против этого закона.

Дальше, это пакет законов по Гагаузии, работали над тем пакетом два или три года парламент, Народное собрание Гагаузии вместе с Советом Европы и так далее. Поехали по всем странам, увидели опыт – приняли как компромисс. В конце концов, демократы не захотели принять, и они приняли в другой форме, и я вернул эти законы обратно в парламент. Так вот, это пакет.

И дальше, закон о функционировании языков, чтобы вернуть ясность в законодательстве, что русский язык – это язык межнационального общения.

Я думаю, что социалисты тоже не готовы принять «закон Магницкого», потому что это антироссийский закон, поэтому вот эти нюансы, детали – нужно садиться и разговаривать.

Я думаю, что, если было бы желание с той стороны, социалисты готовы, вы видели, они приглашали один раз, второй – сели, договорились. Во-первых, проводим переговоры, договариваемся, подписываем все документы, коалиционное соглашение», – объяснил политик.