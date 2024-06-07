Додон в Москве вынес приговор Евросоюзу

Алексей Логофет.  
07.06.2024 10:53
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Молдова, Политика, Россия, Сюжет дня


Европейский Союз уже не тот, что был раньше. Его  расцвет пришелся на начало 2000-х годов, после чего начался спад, который продолжается до сих пор. Об этом экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил в ходе сессии Петербургского международного экономического форума «Реквием по Европе: новая эра международного сотрудничества. Переход к многополярной модели мировой экономики».

Участники сессии говорили о настоящем Европы, включая экономические и политические аспекты. Они рассмотрели сценарии возможного будущего континента и проблему самоопределения европейских стран. Выступавшие обсудили вопросы информационного продвижения деятельности новых полюсов полицентричного миропорядка.

Европейский Союз уже не тот, что был раньше. Его  расцвет пришелся на начало 2000-х...

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«Нет больше тех правовых принципов, свободы СМИ, социальных и экономических гарантий, которые раньше были «визитной карточкой» ЕС», – отметил Додон в ходе своего выступления.

Выступающий коснулся и предстоящих выборов в Европарламент, которые будут иметь определяющее значение для будущего этого объединения. По его словам, если по итогам этих выборов политика руководства Евросоюза останется прежней, то всё меньше доверия к ЕС будут испытывать сами его граждане.

«Мы уважаем Европу, но требуем уважать и нас и наши ценности: нейтралитет, целостность нашей страны, наши традиции. Не нужно навязывать нам то, что нам чуждо», – резюмировал бывший президент Молдовы.

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