Додон вновь безвольно слил российские избирательные участки накануне выборов

08.06.2021, Москва, Елена Острякова

ЦИК Молдовы решила перед внеочередными парламентскими выборами закрыть избирательные участки в городах Кострома, Курск, Липецк, Рязань, Сочи, Сургут. Все они будут перенесены в Москву. Общее количество избирательных участков в России останется прежним – 17.

Об этом сообщает Cenzura, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом общее количество избирательных участков за рубежом решено увеличить со 139 до 146. Новые участки будут открыты в странах Западной Европы.

Решение было принято под давлением сторонников прозападного президента страны Майя Санду они перекрывали улицу перед зданием ЦИК вчера и сегодня.

Участки в России закрываются из-за якобы низкой явки. На выборах президента Молдовы, осенью прошлого года, в Сургуте проголосовало 254 человека, в Курске — 272, в Липецке — 236, в Сочи — 227. При этом ЦИК оставила участки в американских Денвере и Далласе, где проголосовали 217 и 275 избирателей соответственно, а также в Оттаве, где проголосовать пришел всего 251 избиратель.

«За цифрой 146 скрывается игра в поддавки и яркий пример дискриминации “неправильных” избирателей.

Европейской диаспоре – да, российской – пшли вон!», – прокомментировала решение ЦИК в Своем телеграм-канале журналист Елена Левицкая-Пахомова.

Также ЦИК готова не открывать два участка в Приднестровье: В Бендерах и Коржове. Обладателям молдавских паспортов в ПМР, а таких 235 тыс, придется ехать через границу. Во время президентских выборов дорогу блокировали «ветераны» конфликта на Днестре. Они оскорбляли и запугивали приднестровцев.

Даже явные уступки ЦИК не удовлетворили сторонников Санду. Они требуют открыть 190 участков в Европе, и намерены добиваться этого в суде.

По молдавским законам избиратели за рубежом должны были за полтора месяца зарегистрироваться. Желающих оказалось более 100 тыс, из них в России – всего 7,3 тыс, хотя работает в нашей стране полмиллиона молдаван. В президентских выборах приняло участие 60 тыс молдаван, проживающих за рубежом. Они составили 16% от всех голосовавших. Несмотря на пандемию и локдауны в Европе, им разрешили беспрепятственно выстраиваться в очереди и толпиться у посольств.

Молдавская диаспора в Европе неуклонно растет: 30-35 тыс молдаван ежегодно уезжают туда в поисках работы. В ЕС их активно окучивают специально созданные «общественные организации». По подсчетам специалистов, на предстоящих парламентских выборах каждый пятый голос будет подан из-за рубежа.