Додон вновь грозит отключить Приднестровье от газа

11.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавия рассматривает варианты обеспечения поставок газа в том случае, если Россия и Украина не договорятся о транзите.

Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия и Украина не договорятся, у нас патовая ситуация. Потому что альтернативный газопровод Яссы-Кишинев не достроен. И непонятно, как там двигается. Если не будет транзита, мы остаемся не только без газа, но и без электроэнергии. Потому что электроэнергию мы покупаем в Кучургане 85%. И на Украине не купить, потому что у них тоже будут проблемы с электроэнергией без газа. Покупать электроэнергию у Румынии – у нас инфраструктуры нет», – сказал Додон.

Тем не менее, даже для такого патового случая, по его словам есть альтернативные варианты. Это поставки через «Турецкий поток». Они будут возможны, если Болгария построит на своей территории участок газопровода протяженностью 11 км, а Румыния – инфраструктуру, необходимую для обеспечения необходимого давления. Об инвестициях в эти два проекта Додон, как он утверждает, договорился в Брюсселе с профильным еврокомиссаром.

Второй вариант, по словам молдавского президента, связан с использованием украинских газовых хранилищ.

«Купить какой-то газ в Европе или в России. Договориться с Украиной – закачать его в хранилища, сколько нам нужно на месяц-два. Для этого нужны деньги – около 100 млн евро, чтобы правительство взяло кредит. Договориться, что украинцы нам этот газ отдадут. Потому что если в январе-феврале не будет транзита российского газа, то своя рубаха ближе к телу. Но есть одна техническая проблема. В этом случае мы сможем обеспечить только север страны и частично Кишинев», – сказал Додон.

При этом вновь стал угрожать Приднестровью отключением от газа.

«Если газ пойдет с севера, то скорее всего в Приднестровье его не будет. Мы не сможем технологически его поставить в нужных объемах. И не будет электроэнергии. Если не будет транзита, то той схемы для приднестровцев, что они не платят вообще за газ последние 25 лет и набрали 6,5 млрд долларов долгов, такая ситуация продолжаться не может. Если мы будем покупать газ в Европе, мы его бесплатно не отдадим в Приднестровье. За него нужно платить», – сказал Додон.

По его подсчетам, и Молдавии, и Приднестровью необходимо по 1,5 млрд кубометров в год. Он также заявил, что по его информации транзит через территорию Украины все же будет. 19-20 сентября делегация «Газпрома» приедет в Кишинев.

Российский «Газпром» ранее заявил, что задолженность Moldovagaz за 2018 год достигла 431,66 млрд руб. Большая часть задолженности (более 90%) приходится на Приднестровье.

Молдова неоднократно предлагала перевести приднестровскую часть долга на газотранспортного оператора Приднестровья ООО «Тираспольтрансгаз», но «Газпром» предпочитает сохранять долг за Молдовой, поскольку официальный Кишинев настаивает, что ПМР является молдавской территорией и отказывает республике в признании независимости