Додон вновь попробует получить российские деньги

26.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон намерен возобновить переговоры по предоставлению республике российского кредита в 200 миллионов евро.

Об этом он написал в своем телеграм-канале после поездки в Москву на Парад Победы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После короткого обмена мнениями с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о динамике двухсторонних молдавско-российских отношений продолжили более детальное обсуждение текущих вопросов с заместителем главы Администрации Президента России, специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком. Молдова и Россия возобновят переговоры по предоставлению кредита в 200 млн. евро для поддержки молдавской экономики», – написал Додон.

Кроме того, по его просьбе РФ согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. Также Россия рассмотрит возможность предоставления гуманитарной помощи в виде дизельного топлива сельхозпредприятиям.

Напомним, что в апреле правительство Молдовы уже достигло договоренности с РФ о выделении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако соглашение было аннулировано Конституционным судом Молдовы после ходатайства депутатов от проевропейских и олигархических фракций. Они заявляли, что лучше брать кредиты на Западе.

Но уже в июне евродепутаты Драгош Тудораке и Зигфрид Мурешан заявили, что Молдова не получит помощь от Евросоюза в объеме 40 миллионов евро якобы из-за своих контактов с Москвой.

После этого позиция депутатов из олигархической фракции Pro Moldova, которые добились отмены соглашения по кредиту вдруг резко изменилась. Они потребовали от правительства возобновить переговоры с Москвой.