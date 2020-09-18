Додон вознамерился побороться за голоса жителей Приднестровья

18.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что жители Приднестровья, имеющие молдавские паспорта, смогут проголосовать на выборах президента в начале ноября в условиях, когда власти ПМР перекрыли границу из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе прямой линии в интернете, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Я считаю, что этот режим пересечения Днестра (не буду говорить – граница, потому что там зона безопасности) является незаконным. Я не раз обращался к приднестровскому лидеру Вадиму Николаевичу Красносельскому, что нужно вернуться к тому режиму передвижения, который был до 1 марта.

Мы видели заявления, что его будут продлевать до 1 декабря. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, и в ближайшее время (с 1 или 15 октября) все эти ограничения будут сняты», – сказал Додон.

В Приднестровье проживает порядка 200 тыс обладателей молдавских паспортов, однако в молдавских выборах обычно принимает участие менее 40 тыс приднестровцев и то – с учетом организованного подвоза на участки.

Наиболее рейтинговый прозападный молдавский политик Майя Санду недавно заявила, что Додон хочет сфальсифицировать результаты президентских выборов путем подкупа избирателей в Приднестровье. Якобы на эти цели уже выделено 2 млн евро.