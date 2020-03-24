Додон ввел войска и бронетехнику в Кишинев

24.03.2020, Москва, Елена Острякова

Бронированные автомобили «Humvee» с бойцами, вооруженными пулеметами, появились сегодня на улицах Кишинева.

Это служащие вооруженных сил Молдовы, которые исполняют указ президента страны Игоря Додона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что он подписан, Додон сообщил сегодня в соцсетях.

«Подписал указ, дающий военным разрешение принять участие в соответствующих действиях для дополнительной поддержки усилий Правительства по борьбе с пандемией», – сообщил Додон.

Военные должны патрулировать парки и скверы, чтобы не допустить там скопления граждан, нарушающих режим карантина. В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации, однако в минувшие выходные граждане массово выбирались на природу, чтобы жарить шашлыки.

Появление в Кишиневе бронемашин вызвало шквал гневных сообщений в соцсетях. Это возмутило ассистента президента страны Эрнеста Варданяна.

«Когда какие-то идиоты жрут шашлык в парке во время эпидемии – эти критиканы в первых рядах возмущенных: «Да почему Правительство не накажет их?!»… Но когда армия выходит на улицы, чтобы идиоты больше не жрали шашлык в парке, ровно те же самые люди кричат, что Правительство «не наигралось в войнушки», – заявил Варданян «Комсомольской правде» в Молдове.

Согласно указу президента, министерство обороны Молдовы должно быть готово предоставить свои логистические ресурсы «для поддержки медицинского персонала, участвующего в управлении кризисом».

Речь может идти об участии военных медиков, транспортных средствах для нужд властей или о другой поддержке. Там, где будет необходимо, военные обеспечат также поддержку пожилых людей, чтобы тем не пришлось покидать жилище.