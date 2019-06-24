Додон выкатил Москве список по экспорту сельхозпродукции

24.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон озвучил целый ряд просьб к вице-премьер-министру РФ Дмитрию Козаку, который второй раз за текущий месяц посетил Кишинев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я обратился к Дмитрию Николаевичу для того, чтобы российская сторона рассмотрела возможность продления тех договоренностей, которые действуют до 1 июля.

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Речь идет об экспорте молдавских товаров по пяти позициям беспошлинно. Это и яблоки, и вино, и консервы. Нам дали такую возможность на 6 месяцев. За этот период существенно увеличились поставки. На 50% по некоторым товарным позициям. Молдавские производители сэкономили несколько сотен миллионов рублей», – заявил сегодня Додон журналистам.

Он также попросил выдать разрешения молдавскому автотранспорту на перевозку товаров по территории России и расширить список предприятий, которые могут поставлять товары в РФ.

«Самый важный вопрос — нужно побыстрее решать вопрос с поставками газа. Конечно, это зависит от Украины, потому что мы не знаем, будет ли транзит через Украину с 1 января. У нас до сих пор нет ни договора по транзиту, ни соглашения, по какой цене и на каких условиях мы будем поставлять газ», – посетовал Додон.

Козак пообещал, что все поставленные вопросы будут рассмотрены в самое ближайшее время. Он выразил надежду на то, что Молдова снимет запрет для своих чиновников на визиты в Россию.

«Чрезвычайно важно, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным. Об этом сегодня поговорим и в правительстве», — отметил Козак.