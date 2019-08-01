Додон выпихивает Санду в Москву

01.08.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон утверждает, что это он убедил премьер-министра Майю Санду поехать в Москву на переговоры, хотя ранее она отклонила приглашение главы российского правительства Дмитрия Медведева, сославшись на занятость.

Об этом молдавский президент заявил в интервью телеканалу NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посоветовал премьеру в обязательном порядке в ближайшие дни или недели поехать в Москву и пообщаться с нашими стратегическими партнерами. Не обязательно с большой повесткой. Просто дать сигнал, что улучшение отношений с Россией происходит на всех уровнях. Конечно, на уровне правительства, потому что мы все вопросы не успеваем решать. Там должны быть задействованы министерства. Это помогло бы мне в переговорах о цене на газ», – сказал Додон.

Он анонсировал и свою поездку в Москву во второй половине августа. Додон планирует провести переговоры по газу.

«Может быть, будет и премьер-министр. Сейчас это решается. Попробуем получить скидку 20-30% Это будет политическое решение», – добавил президент.