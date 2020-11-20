Додон выслушал наставления посла США накануне визита за подачками к российским друзьям

20.11.2020, Москва, Елена Острякова

Действующий президент Молдовы Игорь Додон намерен совершить визит в Россию уже после инаугурации избранного президента Майи Санду 23 декабря, чтобы обсудить возможность продления режима беспошлинного молдавского экспорта, который заканчивается 1 января.

Об этом Додон заявил сегодня в ходе прямого эфира в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сторонник того, чтобы продлили их хоть на какой-то период, потому что это наш производитель. Я думаю, что я поеду после 23 декабря в Россию. Мы уже запустили процедуру согласования встреч на уровне руководства государственной думы, с руководством партий «Единая Россия», «Справедливая Россия». У нас со всеми думскими партиями есть хорошие отношения и, я надеюсь, что до нового года я успею с ними встретиться», – сказал Додон.

Договоренность о визите Додона в Москву была достигнута в четверг во время телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В тот же день замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Андрей Климов заявил, что его партия намерена продолжать контакты с Додоном, несмотря на то, что он проиграл президентские выборы.

Сегодня же Додон поздравил Патриарха всея Руси Кирилла с днем рождения (избранный президент Майя Санду этого не сделала).

День молдавского президента завершился в посольстве США, где он провел беседу с послом Дереком Хоганом.