Додон заключил «сделку с дьяволом»

30.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Планы президента Молдовы Игоря Додона переизбраться на второй срок оказались под угрозой.

Об этом в «Независимой газете» пишет историк и политолог Зураб Тодуа, напомнивший, что Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламента о ратификации соглашения с Россией по кредиту в 200 миллионов евро.

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Автор отмечает, что такому решению предшествовали дебаты в парламенте, после которых произошел внезапный переворот в КС: судьи сменили председателя: вместо выдвиженца Партии социалистов Владимира Цуркана суд возглавила близкая правым партиям Доминика Маноле.

Тодуа указывает, что несмотря на бегство из страны бывшего «хозяна Молодовы» Влада Плахотнюка, его карманная Демпартия сумела сохранить влияние, имея в парламенте 40 депутатов.

«Второй президентский срок – заветная мечта Игоря Николаевича. И ради нее он готов на любые уступки и компромиссы. И вот он отказался от деолигархизации. 16 марта (в самый разгар эпидемии) заключил союз с Демократической партией – той самой, которая служила Плахотнюку и причастна к тому, что тот делал в последние годы. Такая «сделка с дьяволом» – системная ошибка Игоря Додона. Нынешний глава Конституционного суда Доминика Маноле служила прежнему режиму, по сути, юридически оформляя все то, что Плахотнюку было необходимо», – подчеркивает эксперт.

По его словам, чтобы привести в чувство зарвавшийся КС, есть все возможности: парламентское большинство, полномочия президента, прокуратура, но администрация Додона до сих пор находится в ступоре.

«Похоже на то, что история с Конституционным судом – только первая часть пьесы. А вторая – переформатирование коалиции и исключение из нее Партии социалистов. В таком случае правящим станет блок правых партий в союзе с частью ДПМ и разным депутатским охвостьем. При таком раскладе шансы на переизбрание Додона осложнятся, а перспектива общей нормализации ситуации в Молдавии снова отдалится на неопределенное время», – предупреждает Тодуа.